У спорту здрави дух

Ище од дзецинства Ириней Папуґа, дипломовани инженєр поживовей технолоґиї зоз Шиду, вошол до швета спорта и на одредзени способ остал у нїм и по нєшка, кед вошол до 62. року живота, бо го здравє добре служи, дзекуюци праве и спортским активносцом.

Свою спортску приповедку почина ище од дзецинства кед ходзел до трецей класи основней школи, а старши брат Ромко до шестей и кед му пре одличне ученє и успихи у школи мац купела стол за столни тенис. Була то велька радосц.

– До нас приходзели сушедово и пайташе зоз школи бавиц столни тенис. У тедишнїх часох зме були, як би ше то поведло, досц креативни, та зме ше змагали у квиз-знаню дзе зме ше подзелєли до двох екипох и сами зложели питаня з обласци култури, спорту, науки, ґеоґрафиї и подобне. У обисцу зме мали и власну библиотеку з досц кнїжками, та сом любел вельо читац, а бавели зме и бависко „чловече нє гнївай ше”. Вец зме достали столни фодбал и досц зме и його бавели. Тиж сом зоз старшима ишол бавиц и вельки фодбал и кошарку – приповеда Ириней Папуґа.

УСПИХИ У СТОЛНИМ ТЕНИСУ

Наш собешеднїк гвари же бул добри столнотенисер и участвовал на школских и општинских змаганьох. У седмей класи бул други на школским змаганю, а барз полюбел и шах и у нїм ше змагал, а учел тото бависко при професорох физкултури Жаркови Петровичови и Крунославови Кускуновичови у ОШ „Филип Вишнїч”. Кед у седмей класи закончел шесту класу Основенй музичней школи, оддзелєнє гармоника, мал ище вецей шлєбодного часу за спортски активносци. У осмей класи його екипа освоєла перше место на општинским змаганю у кошарки.

– Кед сом ше врацел зоз школи, написал сом домашнї задатки и вец сом до вечара бавел баскет на єден кош. Бавел сом пред тим и фодбал, алє сом покалїчел ногу и достал якишик страх од фодбалу , та сом ше унапрямел на баскет хтори ми озда помогнул же бим вироснул на 180 центимери (родичи ми були нїзшого росту). У єдним чаше, була то седма и осма класа, кед сом ше у школи змагал у столним тенису, кошарки и шаху. Шид нє ма рику, а я вчас научел и плївац. Як добри школяре я и мой брат зме були наградзовани з одходом на морйо, та сом научел плївац ище кед сом мал шейсц роки, научел ме оцец. Любел сом гонїц и бициґлу на озеро у Соту, а то коло 11 километри. Вец преплївам озеро на єден и на други бок, та вец дому, а после того ище на спортски терендо „Партизану” бавиц баскет до позно вечар – предлужує бешеду Папуґа.

ПЛЇВАНЄ У СТУДЕНТСКИХ И ВОЯЦКИХ ДНЬОХ

Наш собешеднїк додава же бул порихтани психично и физично кед пошол на факултет до Беоґраду студирац на Технолоґийно- металурґийним факултету. Студенти могли як спортски активносци вибрац корчолянє у гали „Пионир”, або плїванє на „Ташмайдану”. Вон вибрал плїванє и ту ше змагал и посциговал замерковани резултати и доставал награди. Кед студенти закончовали плїванє приходзели на тренинґ ватерполисти з Пратизану и Червеней Гвизди. Попачел му ше и тот спорт и почал тренирац и наступац за Ватерполо клуб „Технолоґ” , бо исновала ватерполо лиґа медзи факултетми.

А добре плїванє му барз значело кед пошол до ЮНА до Задру и бул командир плажи Коловаре. Бул ту єден официр (поручнїк) зоз Словениї хтори приводзел воякох купац ше.

– Же бим бул на тей плажи, условиє було же мушим буц барз добри плївач, а я то бул. Случело ше раз же ше тот поручнїк почал давиц у води, гоч бул добри плївач. Я бул дежурни и такой сом скочел ратовац го. Як награду за тото подняце достал сом седем днї наградного одсуства и безплатну вечеру у єдней коноби. Вец ме наградзели же бим ище мешац бул командир плажи. Под час служеня воєного року, участвовал сом на першенстве Пиятей армийней обласци у Церклю у Словениї дзе сом бавел кошарку за свой Ґарнизон аеродром Земуник. Тиж сом и плївал на 100 метери и бегал на 5.000 метери – гвари Папуґа.

После законченого факултету, Папуґа достал роботу у тедишнїм „Житопромету” дзе бавел кошарку у Роботнїцко-спортских бавискох дзе ше змагали коло 20 екипи з рижних тедишнїх роботних колективох. Його екипа раз була друга, а раз на трецим месце. Кед требало змагал ше за свой колектив и у шаху. У шлєбодних хвилькох любел бавиц кошарку и мали фодбал и часто знал пойсц зоз сином Стефаном на терен ФК „Єднота” „пикац” лабду. И нєшка досц ходзи пешо, бо гвари же то добре за здравє. Часто му уключени такволани „педометар” на мобилним телефону и дньово прейдзе найменєй 6.000 крочаї. Но, зна ше случиц же дакеди прейдзе и 000 крочаї, бо є и на роботи нєпреривно на ногох, гоч є руководитель Фабрики цеста у подприємстве „Млинтест”. На тот способ отримує и чува свойо здравє цо совитує и другим, а то и порученє Иринея Папуґи на концу розгварки.

ДОБРА КОНДИЦИЯ

Ириней пре добру кондицию бул досц моцни, та робел рижни роботи як студент же би заробел динар. Були то физични роботи хтори му нє були препреченє и обтерхованє.

– Дакус пенєжи сом и ушпоровал, а вец и дакус и заробел, та сом мал пенєжи пойсц на морйо. У Макарскей сом участвовал у „Бавискох без гранїцох”. Тиж сом любел пойсц и на гори, окреме на Златибор – здогадує ше Ириней.

НА ШВИЖИМ ВОЗДУХУ

Гоч крочел до седмей децениї, наш собешеднїк и нєшка водзи рахунку о кондициї и здравю, а свидоцтво о тим то же 116 раз дал крев як добродзечни даватель.

– През лєто любим пойсц на озеро до Соту и преплївам го. Нови 2020. рок, док нє почала корона сом дочекал у Чарней Гори и 3. януара сом ше окупал у морю. Любим ше одшейтац на Лїповачу и буц на чистим и швижим воздуху – гвари Ириней Папуґа и додава же нїґда у живоце нє курел.

