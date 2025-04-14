У сримских грекокатолїцких церквох пошвецени багнїтки

ОПШТИНА ШИД – У грекокатолїцких церквох у општини Шид вчера, 13. априла, на Квитну нєдзелю по традициї пошвецени багнїтки.

У Шидзе у церкви Преображеня Господнього парох о. Михайло Режак служел Службу Божу и на початку богослуженя пошвецел багнїтки хтори вирни потим тримали у рукох под час богослуженя.

Пошвецени багнїтки як символ Исусового привиту до Єрусалиму на Служби Божей у церкви Святого апостола и євангелисти Луки у Бачинцох пошвецел парох о. Дарко Рац.

У церкви Святого архангела Михаила у Беркасове и Успеня Пресвятей Богородици у Бикичу на Службох Божих багнїтки пошвецел парох о. Владимир Еделински Миколка.