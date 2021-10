У старовербаскей парохиї преславени Кирбай

СТАРИ ВЕРБАС – У церкви Покрова пресвятей Богородици у Старим Вербаше внєдзелю, 17. октобра, преславене храмово швето – Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу, котра почала на 11 годзин, предводзел преосвящени владика Георгий Джуджар, а сослужели числени священїки з парохийох нашого Еґзархату. Так, попри владики Георгия и домашнього пароха о. Алексия Гудака, сослужели и пензионовани професор о. др Яков Кулич зоз Коцура, єромонах о. Дамян Кича зоз Кули, парох о. Владимир Еделински Миколка зоз Беркасова, а споведальнїк бул парох о. Иґор Вовк зоз Нового Вербасу.

У казанї владика Георгий здогаднул шицких же би и далєй модлєли заступнїцтво Пресвятей Богородици и дзековали єй за шицки дари и благодати зоз котрима шицких обдаровала през историю, як и за час котри пред нами же бизме модлєли и далєй заступнїцтву и покрову за нас и нашо будуци поколєня. Зоз тима думками и словами винчовал шицким щешлїви, благословени Кирбай под покровом и заступнїцтвом нашей Нєбесней Мацери.

З нагоди 160 рокох икони Водицовей Мариї, икона, єй копия меншого формату котру намальовала мала шестра Мартина, шветочно принєшена зоз катедралней церкви з Руского Керестура до церкви у Старим Вербаше и на тото швето ю владика Георгий ту и пошвецел. Икона у старовербаскей парохиї останє два тижнї, а потим предлужи свойо путованє по парохийох нашей епархиї.

По законченей Служби Божей бул обход коло церкви у котрим участвовали шицки присустни парохиянє. Євангелия читана на шицких штирох бокох швета, а владика Георгий по каждим читаню пошвецел храм и присутних вирних.

На концу, у одборнїци було порихтане ошвиженє и закуска, же би ше шицки вирни окрипели и у бешеди препровадзели приємни хвильки у розгварки.

Вашарска часц Кирбаю и того року була отримана у улїчки у котрей ше находзи парохия у Старим Вербаше. Того дня була и слунечна хвиля, та числени нащивителє могли уживац у рижнородних понукнуцох, лакоткох, алє и у забавним парку котри бул найинтересантнєйшим наймладшим.

