НОВИ САД – Пияток у вельким студию у новим будинку РТВ на Мишелуку знята музична емисия у котрей наступел бенду Владимира Малацка и приятельох.

Водитель емисиї бул Златко Рамач, а знаяти вкупно 10 композициї, од котрих штиром автор Владимир Малацко, а шейсц обробки познатих музичних гитох.

Планує ше же емисия будзе емитована у рамикох програми по руски на Другей програми РТВ на початку юния.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)