СУБОТИЦА – Наютре, 29. децембра, у просторийох Союзу глухих и наглухих особох (Жарка Зренянина 19) у Суботици, будзе представена кнїжка Женоблоґия авторки Ясмини Дюранїн у орґанизациї Дружтва Руснацох.

Кнїжку, котру того року видала НВУ Руске слово, представи рецензентка Єлена Перкович, а даскельо колумни пречита и сама авторка.

Промоция почина на 18 годзин.

