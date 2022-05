СУБОТИЦА – После промоциї у вецей местох, на пондзелок, 9. мая, Правопис руского язика зоз правописним словнїком авторох Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейсу, Словнїк компютерскей терминолоґиї проф. др Михайла Фейси и Малей историї Русинох автора Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Промоция будзе отримана у читальнї Городскей библиотеки на 18 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)