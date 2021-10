У Суботици на нєдзелю Кирбай, однєше ше и водицову икону

СУБОТИЦА – На нєдзелю, 31. октобра, кед пада и швето Христа Царя, у нашей суботицкей парохиї будзе преславени Кирбай.

Кирбайска Служба Божа будзе у францисканскей церкви св. Михаїла, у каплїци Чарней Мариї на 16,30 годзин. Службу будзе предводзиц новоменовани парох керестурски и суботицки о. Владислав Варґа, а сослужиц буду коцурски парох и декан о. Владислав Рац и старовербаски парох о. Алексий Гудак.

З нагоди Кирбая до суботицкей парохиї будзе принєшена и копия икони Мариї Водицовей хтора тераз пребува у церкви у Старим Вербаше. По Служби за вирних плановане и друженє.

Копия икони Мариї Водицовей по розпорядку на нєдзелю, 7. новембра будзе однєшена до нашей парохиї св. Луки до Бачинцох, а од 21. новембра будзе пребувац у парохиї св. Петра и Павла у Новим Садзе, цо вирним будзе нагода модлїц ше за заступнїцтво до Мариї Водицовей.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)