У Суботици отримани Вечар Мафтея Виная

СУБОТИЦА – Манифестация Вечар Мафтея Виная отримана, стреду 29. децембра, у просторийох Союзу глухих и наглухих особох (Жарка Зренянина 19) у Суботици.

На приємним вечаре представени два кнїжки зоз тогорочней продукциї НВУ Руске слово, а слова було о кнїжки Язични аларм – поради з язика Блажени Хома Цветкович, а представена и Женоблоґия авторки Ясмини Дюранїн.

Модераторка вечара и предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици Ана Mария Лендєр привитала госцох и присутних и пречитала даскельо слова о Мафтейови Винайови. Авторка Блажена Хома Цветкович бешедовала о кнїжки Язични аларм – поради з язика, а рецензентка Єлена Перкович бешедовала о Женоблоґию авторки Ясмини Дюранїн и медзи иншим гварела же ше обидвом авторком удало на духовити и интересантни способ зазначиц нє єдноставни змисти.

Вечар Мафтея Виная предлужени у приємней атмосфери и друженю, а орґанизовал го Дружтво Руснацох у Суботици з потримовку Националного совиту Руснацох.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)