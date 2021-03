У транспорту треба мерковац и на себе и на других

Дошлєбодзенє, дозволу, за Б и Ц катеґорию за вожачох, Александра Шанта зоз Дюрдьова здобула кед закончела стредню Tранспортну школу ,,Пинки” у Новим Садзе. Такой як закончела школу, позарядово рушела на драгови транспорт. Зоз 21 роком и 5 роками искуства у воженю авта, Александра мала право здобуц и пияти ступень, и лиценцу за инструктора воженя Б катеґориї.

Часто ше случує же кед дахто у фамелиї ма прихильносц ґу дачому, та ше то пренєше и на дзеци. Така подобна ситуация и при Александри.

– Було ми 14, 15 роки кед сом першираз шедла до авта з того боку дзе вожач. Нїхто ме нє наганял, алє сом сама надумала же сцем научиц вожиц авто. Мойо шицки у фамелиї маю вязи зоз транспортом, алє мой бачи мал найвецей сцерпеня зо мну, та ме вон и научел вожиц авто – почина приповедку Александра Шанта.

По законченю стреднєй школи, одлучела же предлужи по истей драги. Уписала ше на пияти ступень, за инструкторку воженя Б катеґориї. После двох рокох поробела специялистичну роботу зоз хтору одбранєла шицки испити.

– Специялистична робота значи же требало написац, т. є. обяшнїц єдну годзину од 45 минути воженя, а вец шлїдзела практична часц, односно воженє. Теди я була на месце инструктора и тото цо сом мала написац у роботи, тото сом мала и указац у практичней часци – задаток ми бул указац як би випатрала єдна годзина воженя. Кед ше тото шицко положи, потребни папери ше посила до Беоґраду до безпечносци транспорту, а вони потим одобрую лиценцу за инструктора – толкує Александра.

ТРЕМА НА ПОЛИҐОНУ

Скорей як цо достала лиценцу Александра робела у ,,Лиру” и там здобула початне роботне искуство. Нє пренашла ше на тей роботи и нє пачело ше єй, алє финансовала себе лиценцу за вожача. У маю прешлого року кед достала лиценцу за инструкторку воженя, почала и робиц у Авто-школи ,,Леа” у Новим Садзе.

– То перша Авто-школа дзе робим як инструкторка. То єдно нове искуство и виволанє за мнє, алє щешлїва сом же ми ше жаданє витворело. Мушим припознац, кед сом починала робиц, мала сом кус и трему, а найвецей од полиґону. У стреднєй школи сом нє вожела на полиґону, прето сом ше дакус обавала же як я то будуцих вожачох научим, гоч сом за лиценцу мушела прейсц и научиц и полиґон, алє то було ище досц швиже. Думам же ми олєгчанє було тото же сом перших двох кандидатох познала, та ми було лєгчейше ошлєбодзиц ше од тей треми. Кед сом починала, обавала сом ше же чи то я годна пренєсц свойо знанє другим. Лєгко то кед ти шеднєш за волан и вожиш, алє треба то шицко научиц особи хтори, можебуц, нїґда нє шедли на место вожача. Нормално, постоя кандидати хтори уж знаю вожиц, та дакеди то олєгчанє, а дакеди и нє. Чежко научиц дакого хто уж зна вожиц – виправиц тото цо погришно роби у транспорту, у воженю и научиц го по школски вожиц. Важне буц змирени у тей роботи и буц добри педаґоґ, а и психолоґ, а вшелїяк и нє мац страх од воженя, од транспорту – гутори инструкторка Александра.

ТЕОРИЮ ХАСНОВАЦ И У ПРАКСИ

Кед же скорей Александра и мала трему од обучованя кандидатох на полиґону, тераз ше звикла, то єй, як гвари, и нагода поприповедац зоз колеґами и научиц и дацо нове, достац рижни совити. Зазначовала себе цо чула и слухала совити старших и искуснєйших инструкторох, и так вибудовала свой способ роботи.

– Барз важне же би кандидати тото цо научели зоз теориї хасновали и у пракси. Найчастейша гришка при кандидатох же нє провадза транспортни знаки. Вшелїяк же ми, кед починаме обуку, на першей годзини повториме основне, цо ше дотика транспорту вообще, а и цо ше дотика авта, так наприклад дзе ше находзи мотор, акумулатор, дзе ше сипе чечносц за уцерачи, итд. Вец ше преходзи на вонкашньосц авта, як и цо муши буц у ґепеку, а там муша мац першу помоц, а аж вец ше шеда до авта. Вец ше толкує цо ше дзе находзи, хтора папуча за цо служи, дзе ше находза указоваче напряму, як ше пременї швидкосц и подобне. Потим ше руша вожиц и нормално, а у цеку воженя випитуєм. Нови вожаче муша повторйовац цо научели на преподаваню и повторюєме тото цо би требали знац. На перших годзинох виберам же би вожели по улїчкох дзе нєт вельо транспорту, алє заш лєм єст знаки и пешацки преходи, на цо треба вше мерковац. Потим шлїдуюци два годзини ше вожиме по дакус векшим интензитету транспорту, дзе ше вежба престройованє, полукружна драга, трецу швидкосц итд. А вец познєйше уходзиме до векших гужвох и вожи ше звонка населєних местох. Кед ше загаши авто кандидатови док вожи, вежбаме як го треба ознова порушац, бо ше часто людзе у тей ситуациї знємиря кед су нє увежбани – толкує Александра.

Кажди кандидат иншаки и зоз каждим инструкторка муши знац як може робиц. Александра ше намага преношиц кандидатом, будуцим вожачом, же воженє то єдна барз интересантна дїя и учи их же би ше нє бали док вожа, а з другого боку, учи их и же важне вожиц безпечно.

– Видзи ми ше, праве прето же сом жена, же якошик младим лєгчейше опущиц ше, нє боя ше одо мнє. Мам сцерпеня за нїх и думам же им ше то пачи. Нє кажда особа иста и нє кажде исто учи, та и за тото треба мац порозуменя. Дакеди, кед уж вельо раз повториш єдно исте, а вони каждираз на тим гриша, мушиш буц и строгши, алє то лєм прето же муша научиц же воженє нє бависко – приповеда Шантова.

ЯКЕ ТО – ЖЕНА, А УЧИ ДРУГИХ ВОЖИЦ

Инструкторка Александра ше намага будуцим вожачом поєдноставиц наприклад бочне паркированє, бо гвари же кажди инструктор ма свой способ роботи, та так и вона. Тиж так, нє сциска папучи на єй боку часто, праве прето же би тоти цо уча сами похопели и научели же дзе гриша, а цо добре робя.

– Коментари же жена инструкторка було вшелїяки и єст рижни думаня о тим. Од тих же сом млада и нєискусна и же нє маю довирия до мнє, алє и же бим тоту роботу нє достала кед бим ю нє знала робиц. Кандидати тиж так маю розлични коментари. Єдни гуторя же дзе при жени учиц вожиц, док други знова же то супер, же им ше пачи при мнє, прето же обука интересантна и динамична. И гоч сом дараз лєм даскельо роки старша як кандидат, можем повесц же ме озбильно похопюю – щиро гвари Александра, инструкторка у Авто-школи.

Шантова барз люби свою роботу и вше ше радує кед шеда до авта и почина робиц. Гварела ище же би нїґда нє меняла роботу хтору тераз роби. План за далєй єй ище ше усовершовац у фаху.

– Понеже кажди кандидат, особа, иншака и на иншаки способ учи, то и за мнє нове искуство. Скоро кажди дзень научим дацо нове и верим же вше будзе так. Любела бим єдного дня отвориц и свою авто-школу – закончує Александра.

Кед ше почина вожиц, треба мац минималну дозу страху, поручує Александра, алє треба мац довирия до свойого инструктора, а будуцим а и терашнїм вожачом совитує же най вецей патра до ретровизора и най обачую и почитую транспортни знаки и пешацки преходи. А цо ше дотика женох хтори ище нє положели за авто, най превозиду страх и най докажу же и вони можу буц добри вожаче.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)