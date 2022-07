У трох словкох

Твитература по руски – слова хтори вирнo описую твори Емилиї Чизмар. Нєшка, кед час лєци и увагу нам чежко затрима лєм єдна думка, вистка, або информация – вшелїяк волїме чуц и пречитац даскельо кратши, алє поентовани виреченя. Кед вони ноша у себе гумор, лєбо „длобу до оч”, теди импресия моцнєйша и вшелїяк же є запаметана. Док пишеме тот текст, з нєсцерпезлївосцу чекаме же би вишла кнїжка Емилиї Чизмар „МИЛИ МАК-у: Best off”.

Емилия єдина хтора пише таку форму, такволану твитературу по руски, а кнїжка хтора нєодлуга будзе у рукох читачох составена зоз творох хтори настали медзи 2015. и 2018. роком.

– Сотруднїцтво з МАК-ом почало дзешка 2015. року, нєодлуга як порушани блоґ „Студентски кухар” – єдина робота хтору сом писала нароком. Теди сом достала предкладанє же би ше то и обявйовало и преложело на руски язик – як стаємна рубрика у часопису. Шлїдуюци роки зме ошвижовали формат и так почал розвой. Мойо записи представяю углавним особни упечатки и коментари на збуваня, дожица, заключеня, и то у датим периодзе кед су писани – приповеда Емилия.

Дїйство модерного дружтва меня стил и роздумованє, а дава доступносц и широке польо виглєдованя. Кед патриме же „час пенєж”, вец упечатлїве и „упаковане” писанє права драга.

– Правда – цо кратше. Тераз то уж „мими”. Три словка. Форма вше цикавша – най нє брешем :) Щиро, Твитер сом найкратше хасновала, алє ше виродзела назва „твиток, твитки”, та так и остало. То барз динамична мрежа на хторей велька робота постац и остац релевантни. Но, сущно ше дума на „статуси” на дружтвених мрежох, дзе можлїва интеракция. Обявйовала сом „статуси” без окремней намири. Витворенє того проєкту – од початку писаня першей рубрики, прейґ виставох и тераз кнїжки – єден мой Ikigai. (Мили читаче, ґуґлайце.) То мнє, єдноставно, ишло саме од себе – припознава Чизмарова.

У кнїжки „МИЛИ МАК-у: Best off” представени три поглавя, а кажде ноши приповедку за себе.

– Заш лєм, мнє „Студентски кухар” наймилши, бо тот блоґ бул єден з ридких идейох хтори ше витворели – озда тото до чого ше вецей даш, милше ци. У велїх творох мож препознац збуваня зоз валалу, виходу, шопинґу, теми о Руснацох – то шицко мойо дожица и даскельо вислухани приповедки, урбани леґенди и „нє збуло ше” анеґдоти. Правда иста же сом нє знала же чи перше макарона, чи вода до шерпенки. Kед нєт потреби и прихильносци ґу вареню, та то вец так. Початки, шмихота Божа. Но, прето и векшина рецепти о чечней поживи з хтору ше вельо дзечнєйше експериментовало у тих рокох – одгадла нам млада авторка.

Як приповеда Емилия, з писаньом мала рижни цилї. Часто през гумор указовала на проблематику у дружтву, нашмеяла, алє и одшмелєла младих же су нє сами у каждодньовосци. Вона перша хтора охабя шлїди по руски зоз „новим” писаньом и форму. Присподобела сучасносц рускому язику, а традицию и обичаї прецагла през нови тренд и каждодньовосц, а то красне досцигнуце.

– Було ту бизовно рижни цилї – ратованє швета, длобанє до ока, указованє з пальцом, глєданє истодумацих, валидациї и тому подобне. Kласик вербализована адолесценция. Подзековна сом на потримовки и нагоди же сом на тельо заводи представела свойо писанє. Нїч з того сом нє плановала, а красне чувство буц препознати и припознати. Kед то ма остац запаметане як дацо перше и нове – будзем ше пишиц – толкує Чизмарова.

Потераз, Емилия ше публики представела през вистави на „Дньовки” „Твитература з мура”, у Руским доме у Коцуре и у Заводу за културу войводянских Руснацох. Вистави були пририхтани 2019. року.

– Найудатнєйша и мнє наймилша реакция то шмих, на виставох ми окреме то було мило видзиц и чуц. А було и щири вияви о тим як дахто нє розуми у чим „фора”. Цо тиж у шоре, бо порушує цалу приповедку споза. Кед слово о дружтвених мрежох, гайд дацо мудре най повем; хаснуйце ви їх, а нє вони вас. Безконєчно су цикави, алє их мож загашиц – шокантне, знам. И дацо ещи важнєйше – хлопи нє треба же би мали Инстаґрам, (нашмеяли ше шицки мойо парнячки). За конєц, мою кнїжку препоручуєм богатим, бо вона будзе барз драга – заключує Емилия.

Як дойсц до кнїжки

Як дойсц до кнїжки

МАК-ово предплатнїки кнїжку можу достац кед ше нам явя на дружтвених мрежох, лєбо на мейл (mak.magazine@gmail.com), а шицки други ю можу купиц по цени од 300 динари у Руским слове у Новим Садзе, у Дописовательстве у Руским Керестуре, при колпортерох по наших местох, лєбо прейґ нашей онлайн кнїжкарнї, на сайту knjizkiporuski.com.

Виривок з рецензиї Александри Бучко #SayYesTo ГУМОР

Кнїжка Емилиї Чизмар „Мили МАК-у: Best off” писанє нєшкайшого часу, писанє и записованє думкох як млади бешедую и роздумую. Швидко, инстант „до глави”. Перша асоцияция зоз твитами Чизмаровей ме одведла на факултет дзе нас учели же Твитер барз добри кед сцеме написац вистки, точнєйше – лиди.

„Док напишеце добру вистку у тих 140 карактерох – вец сце на добрей драги” – гварели.

