У фебруару акция орезованя конарох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство „Руском” вєдно зоз Месну заєднїцу Руски Керестур, у фебруару предлужує зоз акцию орезованя конарох хтора розпочата прешлого року у юнию, и часточно закончена у єдней часци валала.

Прешлого року орезованє конарох окончене у улїци Маршала Тита, на боку парних числох, як и у улїцох – Лоле Рибара, Ленїновей, Янка Тота Боґмека и Сопки Йовґена, а у наиходзацим периодзе заплановане окончиц акцию у шицких других улїцох у валалє.

До акциї буду уключени – ЯКП „Руском”, Месна заєднїца, члени Церковного одбору, ЗСР „Коляк”, Добродзечного огньогасного дружтва и польопривреднїки з валалу, а по словох орґанизаторох акциї, орезованє конарох ше будзе окончовац у фебруару, под условийом же хвиля дошлєбодзи.

Понеже ше под час роботох, а пре безпечносц роботнїкох, на даскельо годзини викапчує струю, акцию ше будзе окончовац лєм през викенд, односно соботами.

Потреба за таким ушройованьом валала настала понеже конари дорушовали електрични дроти на бандерох, цо представяло опасносц як за гражданох так и за апарати у обисцох, а проблем окреме кулминовал тей жими кед ше у єдним дню случело же на трох местох пришло до пуканя дротох.

Конари ше будзе орезовац на метер и пол од асфалтней драги, и од 2 до 3 метери попод електрични дроти, та з тей нагоди секретар Месней заєднїци Михайло Пашо апелує на валалчаньох же би пре драстичне орезованє мали порозуменя, як и же би у будуце древа садзели цо далєй од електричних дротох, або же би то були древа нїзшого росту и зоз меншу коруну.

Пашо визначує и тото же, понеже жима ище вше тирва, конари годно похасновац за огрив, а там дзе останю опрез обисцох, буду позберани и вивежени на шмециско.

