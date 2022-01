У фебруару будзе Конкурс за студентски драгово трошки

KУЛА – Оддзелєнє за дружтвени дїялносци Општинскей управи Кула наявело розписованє Конкурсу за реґресованє часци трошкох за превоз студентох у медзимесним транспорту за тот рок.

Право на тото реґресованє маю студени хтори маю пребувалїще на териториї општини Кула и хтори путую кажди дзень од места биваня до установи високого, лєбо висшого образованя. Условия за доставанє драгових трошкох шлїдуюци – же би ше школяре школовали на терху буджета и же би перши раз уписали рок студийох. Тиж так, же би конкуровали за реґресованє драгових трошкох студенти нє шму буц хаснователє студентских стипендийох и кредитох. Висина суми за реґресованє будзе одредзена по утвердзеним числу хасновательох и у зависносци од розполагаюцих средствох.

Рок за приявйованє на Конкурс тирва 15 днї од дня обявйованя на сайту Општини Кула kula.rs и у „Кулскей комуниˮ од 3. фебруара 2022. року, а прияви на Конкурс, вєдно з провадзацу документацию, подноша ше Оддзелєню за дружтвени дїялносци Општини Кула, ул. Ленїнова, ч. 11, у Услужним центру на шалтеру ч. 5, у назначеним року.

Подробнєйши информациї о Конкурсу и о документациї котра потребна мож достац на телефоноски числа – 025/751-151, 025/751-146, лєбо у Услужним центру Општини Кула, а шицко тото мож найсц и на сайту Oпштини Кула kula.rs.

