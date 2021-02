У фокусу преславянє 50 рокох Театру

РУСКИ КЕРЕСТУР – На схадзки Управного одбору Руского народного театру (РНТ) Петро Ризнич Дядя, хтора отримана вчера, 19. фебруара у просторийох Дома култури, присутни шесцеро члени того Одбору гласали за пейц точки Дньового шору.

Окрем прилапйованя записнїку зоз прешлей схадзки котра була отримана 22. септембра 2020. року, по Дньовим шоре присутни єдногласно прилапели Закончуюци рахунок, односно Финансийни звит за 2020. рок, як и Звит о роботи Театру тиж за прешли 2020. рок.

Директор Театру Славко Орос, як найзначнєйше кед слово о Планох роботи Театру за 2021. рок, визначел преславу 50-рочнїци снованя РНТ-а, а хтора подрозумює три векши проєкти – Друкованє моноґрафиї под назву 50 роки Театру, реализованє мулти-медиялного проєкту Ениґма Дядя у хторим би бул приказани живот Петра Ризнича Дядї и значна часц репертоара Театру, як и виробок веб сайту РНТ-а, окреме важного младшим ґенерацийом.

На схадзки тиж було бешеди и о реализациї проєкту Скорей як когут закукурика, а хтори, по словох його режисера Владимира Надя Ачима,пре рижни приватни причини векшого числа членох ансамбла нє ма условия же би бул реализовани, предложене же би ше за тот проєкт направело копродукцию зоз Руским културним центром у Новим Садзе. У случаю же сотруднїцтво нє будзе витворене, средства би були пренаменєни до проєкту Ениґма Дядя.

