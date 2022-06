У цеку платанє дзирох у вербаскей општини

ВЕРБАС – По санираню очкодованих коловозох у Вербаше, роботнїки ЯКП „Комуналєц” почали зоз платаньом дзирох и на валалских коловозох. У сообщеню того вербаского подприємства наведзене же ше роботи окончує у рамикох порядних активносцох з цильом злєпшованя безпечносци у транспорту.

По словох компетентних, жимски нєпогоди и того року очкодовали коловози, односно од пошлїдкох шнїгу, ляду и води ше отворели дзири. Велї дзири поплатани вжиме зоз жимну асфалтну масу, алє то краткотирваце ришенє у одношеню на платанє зоз горуцим асфалтом.

Шеф „Драги” у Дїловней єдинки „Чистота” Милован Кривокапич визначел же роботнїки поплатали дзири на драгох у Змаєве, а потим ше предлужи платанє драгох у Равним Селу. За санацию дзирох у Вербаше потрошене 50 тони горуцей асфалтней маси, покля ше за платанє дзирох на подручю цалей вербаскей општини за тоти роботи потроши од 120 по 150 тони, гварел Кривокапич, а слово о асфалтней маси котра при випоручованю ма 180 ступнї.

Кривокапич на концу апеловал на шицких учашнїкох у транспорту же би водзели рахунку о поставених бариєрох, як и о роботнїкох котри окончую роботи же би ше акция окончела безпечно.

Подобни апел важи и на приходних драгох до Вербасу, понеже екипи „Драги” з бочнима косачками коша траву коло коловозох на уходох до городу.

