У центре Дюрдьова зашвицел осеметерови ядловец

ДЮРДЬОВ – Штредком децембра центер Дюрдьова украшени з новорочним ошвиценьом котре поставели и справели Дарко Дошлов и Педя Маркович, приватни поднїмателє зоз Дюрдьова. Пре позитивни коментари валалчанох, вони двоме реализовали и тото цо ше порадзели же поробя нарок. Направели ядловец зоз грубей металней конструкциї на котри тиж поставели флекс лед черево желєней фарби. Ядловец поставени у центре Дюрдьова, у часци дзе ше находзи дзецинске бавилїще. Поставени є всоботу, 26. децембра.

До роботи ше приключели и други майстрове з валалу котри ше добредзечнє приявели помогнуц, а приватни поднїмателє назберали донацию за єй правенє. Дзекуюци тому направени ядловец високи осем метери и двацец центиметри, состої ше зоз трох часцох, а на верху ма гвизду котра швици. Найширша долня часц ядловца широка три метери и двацец центиметри.

Дзекуюци донациї котра назберана у фризерским салону Душици Радишич купени прикраски за ядловец на котри виписани мена дзецох з котрима их всоботу пополадню оквицели.

И за тото було украшованє валалу достали дошлєбодзенє од Месней заєднїци Дюрдьов, як и ЯКП „Чистота” Жабель котре отримує явне ошвиценє у општинских местох. Новорочне ошвиценє на слупох и ядловец приключени на явне ошвиценє.

