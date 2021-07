РУСКИ КЕРЕСТУР – Од нєшка, та надалєй, покля тирва Волентерски камп, у парку у центру Руского Керестура орґанизовани базар виданьох Руского слова.

Шицки заинтересовани можу вжац виложени безплатни прикладнїки.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)