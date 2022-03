У циню войни виберанки

Уж прешол мешац як почала война у України и шицки чечуци збуваня у єй циню. Чежко проєктовац нашу будучносц, бо ше шицко швидко случує и меня. Войново пошлїдки буду церпиц шицки у окруженю, а проблем з енерґетики ше нагадовало и пред войну, бо енерґенти у велькей мири подрагшели уж у прешлим року.

У України гуманитарна катастрофа, зруйновани вароши, зоз жеми вишло вецей як три и пол милиони вибеженцох, а ище шейсц и пол милиони розселєни у України. Кажди штварти Українєц вецей нє у своїм обисцу. То векше число од вкупного числа гражданох Сербиї. Гуманитарни орґанизациї явяю же загрожени седем милиони дзеци.

За кус вецей як два тижнї пред гражданами у Сербиї шлїдза парламентарни, предсидательски и у тринац општинох локални виберанки, хтори ше отримаю 3. априла. Война дрилєла виберанки до другого плану, а упечаток и же програми странкох нє досц представени гражданом. Доминую рижни теми од еколоґиї, сиґурносци и стабилносци, по социялни, здравствени, економски, комунални, национални и инфраструктурни теми. Здобува ше упечаток же нам хибя квалитетни политични дебати, яки исную у ушорених демократских дружтвох.

Виберанки пошвидшано приходза, на нїх вшелїяк треба висц и вихасновац власни политични капитал, шлєбодно гласац по своїм виборе за тих за котрих думаце же понукаю найлєпши опциї. Шицки вєдно зме одвичательни за нашу будучносц.

Гражданох Сербиї чека и попис жительства у октобру того року, а як нависцене, виберанки за национални совити ше преклада за идуци рок, бо попис жительства укаже кого кельо єст, та спрам числа буду ше одредзовац и буджети. Прето барз важне обдумац добру кампаню за попис жительства, мотивовац младих хтори ище нє уписани до окремного виберанкового списку, же би свою националну длужносц сполнєли и на час ше уписали. Так младши ґенерациї на котрих будучносц буду мац можлївосц уплївовац на збуваня у своєй заєднїци. Вони тоти котри треба же би далєй чували и преношели наш руски идентитет будуцим поколєньом.

Познам велїх младих и сиґурна сом же вони сполня свою обовязку и же руски идентитет ище длуго будзе присутни на тих просторох. Кед зме ше отримали три вики, у вельо чежших условийох, як материялних, так и гевтих комуникацийних, нєшка за чуванє идентитета потребна лєм дзека. Найважнєйше зачувац язик, преношиц го будуцим поколєньом, бо зме у язику найглїбше уфудаментовани. А, руски язик указал шицку свою творчу виталносц, прежил три вики и од нєдавно еґзистує и на интернету.

