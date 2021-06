У Школи була представа о еколоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней школи Петро Кузмяк вчера виведзена представа зоз тему еколоґиї Виволам ци тайну хтору пририхтали школяре штвартей класи за своїх товаришох зоз нїзших класох.

Представу реализовали вєдно шицки учительки, текст од автора Беноа Копеа вибрала учителька Ксения Бодянец, драматизовал го и преложел на руски Владимир Бодянец, а у реализованю помогнул и наставнїк Музичней школи Мирко Преґун.

Школярох привитала о. д. директорка Наталия Будински хтора наглашела же з представу жадаю розвивац еколоґийну свидомосц при школярох, а уходнїца були затички зоз пластичних фляшох.

Предатава Виволам ци тайну реализована и у рамкох еколоґийних проєктох котри витворює керестурска Школа, то проєкт Желєни школи и проєкт Еразмус плус, цо реализую вєдно зоз партнерами зоз Ческей и Словацкей.

