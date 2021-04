У Школи було Стретнуце рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней школи Петро Кузмяк вчера отримане Стретнуце рецитаторох на хторим ше представели осемнацецеро рецитаторе углавним з младшого возросту, своїм товаришом зоз нїзших класох. Стретнуце отримане у рамикох проєкту Клубу рецитаторох керестурскей школи.

Стретнуце отримане два раз, тє. за два ґрупи школярох пре епидемийни предписаня, рецитаторох пририхтала професорка класней настави Наталия Зазуляк, а наступели и двойо рецитаторе зоз шестей класи хтори ше рихтали у Доме култури. Вони двойо, Иван Планчак и Ема Живкович, як и у нїзшим возросту Исак Новта и Доротеа Рамач та з ґимназиї Валентина Новта ше того року пласовали на покраїнску смотру хтора ше отрима тих дньох.

Стретнуце рецитаторох отримане у рамикох реализованого проєкту Школи хтора концом прешлого полрочня достала средства зоз Покранїского секретарияту за младеж и спорт зоз Фонду за млади таланти. З тих значних средствох купена опрема за озвученє хтора олєгча роботу и Клубу рецитаторох и други програми у Школи, а опрема першираз похаснована и на тим Стретнуцу.

На Стретнуцу рецитаторох попри школярох були присутни и просвитни роботнїки, директорка Школи и єй заменїца як и предсидатель Националного совиту.

