У школи бул квиз о знаню руского язика за школярох зоз околних местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” була домашня квизу о знаню руского язика под назву „Учце руски зоз нами” котри наменєни школяром котрим руски нємацерински язик.

На квизу участвовали по двойо школяре зоз околних школох – „Иса Баїч” и „Петефи бриґадох” зоз Кули, „20. октобер” зоз Сивцу, „Вук Караджич” зоз Червинки и „Нестор Жучни” зоз Лалитю, а шицких провадзели наставнїки сербского, мадярского або анґлийского язика, и числена публика котра пришла потримац своїх парнякох.

Публика и учашнїки под час квизу мали нагоду одвитовац на интересантни питаня з руского язика, а у павзох Яна Варґа одрецитовала „Гушу войну” Ґези Ґодонї, а Исак Новта одграл на ґитари шпиванку „Хижочко стара”.

Напредок, орґанизаторе уж порихтрали и 20 лекциї о ученю руского язика котри поставени на Ют’юбу, и з котрих ше учашнїки пририхтовали. Найлєпше знанє указали школяре зоз Лалитю зоз ОШ „Нестор Жучни”, потим друге место завжали Сивчанє зоз ОШ „20. октобер”, треци були Кулянци зоз „Иса Баїч”, штварте место припадло ОШ „Вук Караджич”зоз Червинки, а пияте ОШ „Петефи бриґадох” зоз Кули.

Квиз орґанизовало Здруженє гражданох руСТЕМ прейґ проєкту зоз средствох Министерства за людски и меншински права, а шицки учашнїки достали и награди. Присутних на самим початку привитала директорка школи и єдна зоз сновательох здруженя руСТЕМ Наталия Будински, питаня за квиз обдумали професорки руского язика Каролина Джуджар, Люпка Малацко и Тамара Хома, а же би квиз прешол реґуларно, задлужени були професорки Хелена Пашо Павлович и Теодора Вранєш.

