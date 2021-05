У Школи бул мини рукометни турнир

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей школи Петро Кузмяк, тє. у єй спортскей сали, 20. мая отримани Мини рукометни турнир за дзеци у хторим участвовали пейц екипи. Циль турниру здобувац рукометне искуство.

На турнире, попри домашнєй екипи школскей рукометней секциї, котру водзи тренер Славко Надь, участвовали ище штири екипи чи школски чи клубски, зоз Червинки, Крущичу, Бачкого Брестовцу и Дироню.

На турнире ше бавело кажде з каждим, а резултат нє бул у першим планє, баржей ученє и здобуванє нєобходного искуства у тим спорту и оспособйованє младих бавячох за уход до перших екипох у своїм штредку.

Домашнї турниру шицким учашнїком обезпечели почасценє, а було коло 50 дзеци.

