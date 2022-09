У Школи бул семинар о инклузиї у рамикох дворочного проєкту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Обучованє з тему „Од визиї до иновативней инклузивней пракси” отримане 9. и 10. септембра за ґрупу занятих у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

Источасно єдна часц наставнїкох идзе на онлайн обучованє „Звонканаставни активносци по мири школяра”, у рамику проєкта „Унапредзени ровноправни приступ и закончованє предуниверзитетского образованя за дзеци котрим потребна додатна образовна потримовка – Учме шицки вєдно”.⁣

Най здогаднєме, керестурска Школа єдна од шейсц школох у Сербиї котра нєдавно вибрана участвовац у тим проєкту котри орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою и УНИЦЕФ зоз потримовку Делеґациї Европскей униї у Сербиї. Зоз тим школа „Петро Кузмяк” достава потримовку за унапредзованє фахових и орґанизацийних капацитетох и пририхтованє за подношенє вимоги за здобуванє статусу модел установи за инклузивне образованє и воспитанє.

Праве у тим напряме отримана и перша обука за коло 25 просвитних роботнїкох наставного и нєнаставного кадру на чолє з директорку Наталию Будински, а обучованє водзели менторка Школи на тим проєкту педаґоґ Александра Калезич и психолоґ Миряна Баера, з Центеру за интерактивну педаґоґию (ЦИП) з Беоґраду, а перши дзень семинар нащивели и представителє УНИЦЕФУ и ЕУ.

