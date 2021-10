У Школи означени Дзень здравей поживи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера означени 16. октобер, Дзень здравей поживи, зоз здраву ужину.

З тей нагоди ужина була пририхтана зоз овоци и желєняви хтору обезпечела школска кухня, а школяре нїзших класох и сами принєсли по дацо зоз тих поживовох артиклох.

Ужину сервирали штредньошколци зоз руских оддзелєньох ґимназиї I и III класи вєдно з кухарами, а потим их порозношели до шицких оддзелєньох. Реализованє тей идеї помогли наставнїци Тераза Катона, Александра Медєши и Златка Малацко.

Дзень здравей поживи ше означел окреме и на годзинох ґаздовства дзе школяре седмих класох зоз свою наставнїцу биолоґиї Єлену Шомодї бешедовали о здравей поживи, пирамиди правилного костираня, як и лїковитих рошлїнох и чайох. После крадкого викладаня о лїковитих рошлїнох и їх препознаваня и демонстрациї пририхтованя чайох, школяре мали нагоду и покоштовац рижни чаї.

