У Школи означени Дзень мацеринского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни дзень мацеринского язика, 21. фебруар, и того року означени у Основней и штреднєй школи „Петро Кузмякˮ у Руским Керестуре.

Пре епидемийну ситуацию на тот завод виробени лєм окремни панои, цо зоз наставнїцами руского язика Каролину Джуджар и Марину Хома порихтали школяре пиятей и седмей, осносно осмей класи, а придружела ше им зоз школярами и наставнїца подобового воспитаня Мая Колошняї.

Штредньошколци, тє. ґимназиялци зоз руских оддзелєньох зоз професорку руского язика Люпку Малацко тиж означели 21. фебруар. З тей нагоди редакторка Младежского часопису МАК Мая Зазуляк Гарди була госцинска у трецей и штвартей класи и ґимназиялцом представела Зборнїк литературних и визуелних творох пошвецени „Дньовкиˮ – мултимедиялней манифестациї младих „Дньовкаˮ – два декади 1998-2017. Школяре зборнїк достали и на дарунок, а одпатрели и часци зоз филму хтори поштвецени тей манифестациї.

Дзень мацеринского язика ґимназиялцом презентовани и на нєдавно отвореним инстаґрам профилу Школи дзе ше прейґ аватарох, на сучасни визуелни способ презентую змисти зоз рижних предметох, та и руского язика.

