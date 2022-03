У школи „Петро Кузмяк” означени и Национални дзень кнїжки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок, 28. фебруара, у керестурскей ОШШ з домом школярох Петро Кузмяк на годзинох мацеринского язика, и на руским и на сербским язику пригодно означени Национални дзень кнїжки.

На годзинох школяре зоз своїма учительками, наставнїками и професорами означели тот дзень пошвецени кнїжки и литературним твором, а на окреме интересантни способ кнїжки представени наймладшим школяром.

Школяре IIIa оддзелєня зоз свою учительку Меланию Рамач и библиотекарку Невенку Пєщич участвовали у язичней роботнї котра на тот завод була двоязична руско-сербска.

Активносци читаня у керестурскей школи часц акциї Читайме гласно котру орґанизує Дружтво школских библиотекарох у Сербиї пре промоцию кнїжки, култури читаня и школскей библиотеки у роботи зоз школярами.

