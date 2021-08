НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як тот рок оценюю овоцаре котри пестую брескинї.

У општини Вербас знова рошнє интересованє за вакцинацию, а у Общим шпиталю Вербас шицки специялистични амбуланти робя поряднє.

За емисию пририхтани и прилог зоз дводньовей манифестациї „Коцурска жатва” у Коцуре и на Водицовим кампу у Руским Керестуре.

