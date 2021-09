НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о поетириюму – стретнуцу поетох у Новим Садзе.

У емисиї будзе емитована и репортажа зоз 16. Шветового Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох котри прешлого викенду отримани у Кринїци у Польскей, як и звит з промоциї моноґрафиї о Ирени Колесар котра отримана у Вербаше.

З польопривреди будзе слова о сезони обераня паприґи у Руским Керестуре.

