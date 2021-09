НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз тогорочней 17. по шоре Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох, алє и як прешла заєднїцка схадзка орґанизацийних одборох Културней манифестациї „Костельникова єшень“ и Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Будзе емитована и розгварка зоз наградзенима наставнїцами котри робя у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, як и розгварка зоз Владом Нярадийом, котри достал Националну награду за русинску уметносц Ивана Манайла „Pro Arte Ruthenorum” на тогорочним Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох. У емисиї будзе и прилог о гуманитарней акциї за помоц фамелиї Дудаш зоз Руского Керестура.

