НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о промоциї роману „Панонске чудовиско” автора Миколи Шанту у Ужгородзе и Львове, а будзе емитовани и прилог зоз шветочносци котра отримана у Ґорлицох у Польскей, з нагоди рочнїци реактивациї товаришства „Руска Бурса”.

Патраче годни дознац и о тим як НВУ „Руске слово” прешлого тижня обявело видео анимацию сликовнїци „Фарби”, а з польопривреди будзе слова о жатви сої.

