НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Стретнуца литературних и музичних творительох Рускей матки, як и атмосферу зоз пририхтованя представи „Ениґма Дядя” Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя”, и прилог о пребуваню школярох Штреднєй школи „Петро Кузмяк” на двотижньовей фаховей пракси у у Греческей.

У часци пошвеценей польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї яблукох.

Нєдзельови ТВ Маґазин будзе тривац лєм 30 минути.

