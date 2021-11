НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог тим як млади ожили дакедишнї обичаї.

Рижни услуги е-Управи доступни шицким гражданом Сербиї, алє велї з нїх ище вше воля пойсц на шалтери, о чим будзе слова у ютрейшей емисиї. Ту и звит зоз промоциї Зборнїка роботох зоз пиятей рускей науковей конференциї.

Ту и прилог о означованю 17. новембра, Дня „малих геройох“, дзень дзецох хтори народзени скорей термина.

Як суша начкодзела капусти будзе приказане у прилогу з польопривреди, а у Маґазину будзе слова и о спорту.

