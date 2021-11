НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит з пиятковей и соботовей програми 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї.

Чи людски права можу буц огранїчени у позарядовей ситуациї? Хтори то права и у якей мири, тиж годно дознац на нєдзелю.

Будзе приказана и нова едукативна емисия за дзеци титлована по руски хтора ше почнє емитовац 1. децембра, як и прилог о кивию, овоци хтору увожиме зоз медитерану, хтори ма вельо важни витамини, а рошнє и у нас.

Шампионка у бодибилдинґу Илона Зарубица ше нєдавно зоз Риму врацела зоз ище єдну медалю и потвердзела же вершински резултати мож витворйовац и у шестей децениї живота.

