НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину годно одпатриц яки були теми дружтвеного диялоґа котри у Палати Сербия у Беоґраду отримани 30. новембра, як и о чим бешедоване на седмей схадзки Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу котра отримана у Руским културним центре.

Ту и прилоги зоз култури – у рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї одбавена дзецинска представа „Виволам вам тайну”, а у Руским културним центру отримани Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”.

У емисиї буду емитовани и прилоги о жимскей оберачки грозна и други приповедки з нашей заєднїци.

