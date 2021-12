НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз конференциї на чесц професорови Юлиянови Рамачови, потим прилог о тим як прешла промоция кнїжки Дюри Латяка у Дюрдьове и на премиєри єдного дзецинского театралного фалата, як и часц атмосфери зоз годзинох руского язика и роботньох за дзеци зоз „Коцурскей чутки”.

