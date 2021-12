НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о преслави 75. рочнїци Руского културного центру у Новим Садзе и Крачунским гуманитарним концерту у Руским Керетуре.

За нєдзельову емисию пририхтани и звит зоз Фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка” котри отримани прешлого викенду у Коцуре.

Патраче увидза и прилоги о тим же Новинско-видавательна установа „Руске слово“ тих дньох обявелa нову кнїжку за наймладших, сликовнїцу и вифарбйованку, як и прилог о тим як ше нашо рибалови пририхтую за швето Святи Миколай, єдней з частих славох при Сербох, кед ше найвецей купує рибу.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)