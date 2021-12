НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Велькей Служби Божей на перши дзень Крачуна у Руским Керестуре, як и атмосферу зоз традицийного Крачунского вашару, котри отримани у Коцуре 23. децембра.

Нашо грекокатолїцки парохиї котри ше ровнаю по юлиянским календару прешлей нєдзелї преславели швето Святого Миколая, а у єдним зоз прилогох будзе и приказ Руского християнского календара за 2022. рок.

Того тижня отримана остатня тогорочна схадзка Националного совиту Руснацох, а ту и звит зоз промоциї моноґрафиї „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” авторки дoкторки Миряни Дєкич.

У часци емисиї котра резервована за польопривреду будзе слова о вилову риби у Руским Керестуре.

