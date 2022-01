НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о тим як преславене Националне швето Руснацох у Бикичу и Новим Орахове.

Патраче емисиї увидза и яка була атмосфера у просторийох парохийного Каритасу у Руским Керестуре, дзе того тижня отримани Дзецински куцик, як и часц атмосфери зоз томболи гуманитарного характеру котру орґанизовало коцурске Културно-просвитне дружтво ДОК.

У часци котра пошвецена польопривреди будзе слово о штучним гною.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)