НОВИ САД – На нєдзелю, у термину емисийох Телевизийни Маґазин и Широки план, будзе директни пренос шветочней академиї котра ше отрима у Сербским народним театре з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Сербиї, а потим будзе емитована полгодзинова емисия о тим як Националне швето преславене по наших местох.

