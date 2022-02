НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз совитованя аґрономох котре отримане на Златибору, а будзе представена и видавательна продукция НВУ „Руске слово”.

Здруженє женох „Байка” зоз Руского Керестура отримало першу зоз трох часцох проєкту под назву „Креируйме културни образци”, у емисиї будзе представени и млади уметнїк Иван Лїкар, а годно дознац и други актуалносци зоз нашей заєднїци.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)