НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о значносци желєней енерґиї котра постава вше популарнєйша.

У Маґазину годни сце видзиц и прилог о активносцох нашого подобового самостойного уметнїка Владу Нярадия, як и о актуалних комуналних роботох у Руским Керестуре.

У прилогу з польоприврeди будзе слова о пременкох хтори ше одноша на исправносц польопривредних пирскачкох, хтори ступели на моц од 1. януара.

