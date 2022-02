НОВИ САД – Ютрейши ТВ Маґазину почнє зоз прилогом о 14. фебруаре, кед у винїцарских крайох у Войводини преславени Святи Трифун. Понеже вон, медзи иншим, и защитнїк винїцарох, велї винаре тот дзень препровадзели на польох, а будзе емитовани и прилог о тим як Святи Трифун або Св. Валентин преславени у Коцуре.

Патраче дознаю котру представу рихтаю млади ґлумци у Дюрдьове и яки условия роботи у квецарстве и чи тота робота рентабилна.

