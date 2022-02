НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз програми з нагоди означованя 80 рокох живота Силвестера Макая у Коцуре, як и зоз означованя Дня Руснацох у Културно-уметнїцким дружтву Карпати у Вербаше.

У емисиї годно видзиц и як ше наш познати дзешецбоєц Михаил Дудаш одпитал од професийного занїманя зоз спортом.

Прешлого тижня видрукована кнїжка под назву „Мала история Руснацох”, автора Ивана Попа зоз Праги, котра преложена зоз словацкого на руски язик, а отримана и промоция дополнєного другого виданя кнїжки Жикици Милошевича „Страцени у ровнїни”.

У прилогу зоз польопривреди будзе слово о конкурованю за ИПАРД фонди.

