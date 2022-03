НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Сайма кнїжкох у новосадским Мастер центру.

У Руским Керестуре отримана Месна смотра рецитаторох на котрей вкупно наступел 31 рецитатор, а 2. марца з Катедралней церкви святого Миколая у Руским Керестуре рушела процесия до Водици, дзе вирни з паноцами зоз наших парохийох през драгу модлєли за преставанє воєних зраженьох у України

Прешлого викенду наш познати дзешецбоєц Михаил Дудаш, отримал остатню спортску конференцию на котрей ше одпитал од активного занїманя зоз спортом.

