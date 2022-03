У ютрейшим ТВ Маґазину

НОВИ САД – У найновшим Телевизийним маґазину будзе емитовани звит зоз преподаваня за младих на тему Жени у Святим писме”, а з нагоди означованя Медзинародного дня женох, як и звит зоз 15. порядней схадзки Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

Пририхтани и прилог зоз Сайму кнїжкох на котрим свойо виданя представели Завод за културу войводянских Руснацох и Новинско-видавательна установа “Руске слово”.

У емисиї будзе представене и реализованє документарного филма „Алтернатива Рутеника” котри у процесу виробку, а у котрим годно дознац на яким уровню алтернативна уметносц Руснацох у нас и у швеце.

У емисиї будзе и прилог о тим як ше правя метлїново метли.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)