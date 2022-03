НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о дзецинскей карате секциї у Руским Керестуре, як и звит зоз змаганя у кошарки Три на три у Дюрдьове у рамикох спортских бавискох Яша Баков.

Будзе емитовани и звит зоз порядней схадзки Националного совиту Руснацох на котрей розпатрани звити котри були представени прешлей нєдзелї на схадзки Вивершного одбору у Новим Садзе, а буду представени и школяре зоз керестурскей школи Петро Кузмяк участвую на обукох за талантованих школярох у Центру за привредно-технолоґийни розвой.

У емисиї будзе емитована и розгварка з вибеженцами зоз України котри сцигли и на нашо простори.

