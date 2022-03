НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о поетириюму – стретнуцу поетох у Руским културним центру у Новим Садзе.

У емисиї будзе емитовани и звит зоз концерта у Културно-уметнїцким дружтве Тарас Шевченко у Дюрдьове з нагоди дзешецрочнїци снованя Дзивоцкей шпивацкей ґрупи, як и зоз роботнї на проєкту Кухня то школа котра того тижня була отримана у основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове.

Будзе слова и о войни у України и о тим дзе мож придац помоц за вибеженцох зоз України.

