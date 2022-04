НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Медзиокружного змаганя з руского язика у Дюрдьове.

У емисиї будзе представени и проєкт Вєдно зме моцнєйши хтори реализовало Културно-просвитне дружтво Карпати зоз Вербасу, а у рамикох того проєкта орґанизована и програма на котрей школяре указали як упознали єдни других.

Школяре Основней школи Петро Кузмяк котри ходза на виронауку нащивели зоз шестру Авґустину нови будинок Радио-телевизиї Войводини.

У тижню за нами Шеф мисиї ОЕБС–а зоз сотруднїками нащивел Руски Керестур и шедзиско Националного совиту Руснацох, а пририхтани и прилог зоз тогорочного мултимедиялного перформансу Я Русин єсм, бул и бууум, котри ше отримує у Руским културним центре у Новим Садзе.

У нєдзельовим Маґазину дознаце и найновши информациї з виберанкох, а по законченю Маґазина буду емитовани окремни висти о виберанкових резултатох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)