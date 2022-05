НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Дня Руснацох у Вуковару.

Представиме вам нови публикациї котри даровани Семинару за славистику на Филозофским Факултету у Новим Саду.

Дознаце вецей и о Проєкту „Арс фемина”, дзе участвує и наша визначна писателька и новинарка Ирина Гарди Ковачевич, котри орґанизовани у рамикох вельочислених програмох як часц концепта Нови Сад – престолнїца култури.

Будземе емитовац розгварку зоз шестру Мартину зоз Манастира малих шестрох у Руским Керестуре, котра будзе бешедовац о судьби того манастира.

Зоз польопривреди будземе емитовац прилог зоз тогорочного Сайма привреди, а будзе слова и о праве законченей шатви кукурици.

о поетириюму – стретнуцу поетох у Новим Садзе.

