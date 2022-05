НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз схадзки Координациї националних совитох и зоз схадзки Совиту за национални меншини, на котрих ше бешедовало о предстояцим попису жительства и о планованих заєднїцких активносцох.

У емисиї будзе емитовани и звит о активносцох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше, як и звит зоз означованя Дня ОШ „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

З польопривреди будзе слова о Медзинародним польопривредним сайму у Новим Садзе.

(Опатрене 31 раз, нєшка 31)