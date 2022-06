НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз шветочного концерта з котрим означена 76. рочнїца приселєня Руснацох до Нового Орахова и 75 роки од снованя Културно уметнїцкого дружтва „Петро Кузмяк”, як и звит о найновшим руСТЕМ проєкту „Учце ше з нами по руски”.

У емисиї будзе емитовани и прилог зоз уж традицийного мото стретнуца у Коцуре з нагоди 16. родзеного дня коцурского Мото кулубу Пеґасус, а у прилогу зоз польопривреди будзе слова о пресадзованю червеней паприґи.

